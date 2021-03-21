В Пензенской области в краже денег со счетов клиентов подозревается финансовый эксперт известного банка

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Они установили причастность местной жительницы 1986 года рождения к совершению кражи денежных средств. Используя свое служебное положение, с 18 клиентских счетов финансовый эксперт похитила 51 200 рублей.

По признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемая дала признательные показания. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.