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Происшествия21 марта 2021 10:09

В Пензенской области в краже денег со счетов клиентов подозревается финансовый эксперт известного банка

Незаконные финансовые махинации выявили полицейские Тамалинского района
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Они установили причастность местной жительницы 1986 года рождения к совершению кражи денежных средств. Используя свое служебное положение, с 18 клиентских счетов финансовый эксперт похитила 51 200 рублей.

По признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемая дала признательные показания. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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