«АгроНТИ-2021»: цель - привлечение молодежи к роботизации агропрома

Пресс-служба правительства Пензенской области

Составить полетные задания для квадрокоптера с целью мониторинга и обнаружения лесных пожаров, решить задачу по лесопользованию и лесовосстановлению, дешифровать космические снимки с целью анализа динамики лесного фонда, площадей пожаров, - такие увлекательнейшие задания ждут членов школьных лесничеств Пензенской области - участников Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021».

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-10 классов. Регистрация участников на единой интернет-площадке Конкурса http// kids.agronti.ru/ продлится до 31 марта 2021 года.

Цель проекта вовлечение обучающихся образовательных организаций, сельской местности и малых городах в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы - роботизации агропромышленного комплекса, использованию беспилотных летательных аппаратов.