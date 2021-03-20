В Пензенской области осужден водитель "скорой", похитивший около 8000 литров бензина

Прокуратура Лопатинского района Пензенской области поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя района. Судом он признан виновным в хищении чужого имущества в крупном размере, совершенном с использованием своего должностного положения.

В период работы водителем и по совмещению в должностях механика, диспетчера ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» (подстанция с. Лопатино), используя свое служебное положение, оформил подложные путевые листы и с помощью пяти топливных карт похитил почти 8 тыс. литров бензина, списав их на неработающий автомобиль скорой медицинской помощи. Учреждению здравоохранения причинен материальный ущерб на сумму более 370 тыс. рублей.

С учетом частичного возмещения ущерба суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Удовлетворен гражданский иск медучреждения о возмещении материального ущерба в сумме 275 816 рублей.

Приговор вступил в законную силу.