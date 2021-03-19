Школы Заречного переведут на пятидневную учебную неделю

С 1 сентября этого года все школьники Заречного будут учиться по пять дней в неделю.

Впервые об этом заговорили три года назад. Тогда за введение пятидневки проголосовали больше 90% родителей школьников. Глава города Олег Климанов поручил Департаменту образования постепенно начать переход: сначала от учебной субботы отказались во вторых классах, потом во всей начальной школе, следом пришел черед пятиклассников.

Как сообщила начальник Департамента образования Заречного Елена Аникина, на сегодня все городские школы выразили готовность к полному переходу на пятидневную учебную неделю.