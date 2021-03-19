«ТНС энерго Пенза» победило в одной из номинаций регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» были подведены в ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, прошедшего в Правительстве Пензенской области.

«ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии удостоен первого места в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».

В ходе церемонии награждения председатель регионального правительства Николай Симонов отметил высокий уровень выстроенной в компании системы охраны труда. По его словам, в целом благодаря слаженной работе органов власти и предприятий в прошедшем году на фоне карантинных ограничений были обеспечены социальные и трудовые гарантии жителям Пензенской области.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к решению социальных вопросов на уровне организаций. По итогам конкурса определяются социальные проекты, демонстрирующие лучшие практики по работе с персоналом, развитию социального партнерства,улучшению условий и охраны труда, формированию здорового образа жизни.