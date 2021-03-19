Пензенскую область на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» представят два коллектива

Сегодня в областном драматическом театре состоялась пресс-конференция с участием организаторов и участников Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Региональный этап мероприятия проходил с сентября по декабрь минувшего года. В нем приняли участие 11 коллективов. По итогам победителями были признаны музыкальный театр «Утро» с постановкой «Будь здоров, школяр!» и молодежный театр-студия «Белая ворона» со спектаклем «А зори здесь тихие…». Теперь они представят наш регион на окружном этапе фестиваля.

Итоги станут известны 27 марта. Помимо главного приза, будут распределены еще четыре номинации - «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучший спектакль, раскрывающий тематику года».