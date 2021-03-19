В Пензенской области утром 8 марта мужчину ждал подарок: в гости пришла бывшая сожительница со своим знакомым

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Позднее обсуждение темы отбывания наказания в исправительных учреждениях закончилось ударом гостю ножом в шею. От полученной раны 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По факту убийства Белинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

ФОТО: Пресс-служба УМВД по Пензенской области

Житель Бековского района 1973 года рождения задержан. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью и другие преступления.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.