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Общество18 марта 2021 13:45

Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан

Все обращения были взяты на контроль
Анна ЧЕРНАЯ
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Одной из обратившихся к мэру стала жительница дома на пятом Виноградном проезде, которая пожаловалась на антисанитарные условия в местах общего пользования, а также трудную жизненную ситуацию. По словам женщины, она имеет опыт в производстве рыбных продуктов и хотела бы как-то применить его на практике.

Андрей Лузгин предложил жительнице принять участие в проекте «Социальный контракт» и поручил специалистам Социального управления города связаться с горожанкой и проконсультировать ее.

Другие заявители задавали вопросы о ремонте дороги в микрорайоне «Заря», починке кровли дома по улице Измайлова, спиле деревьев.