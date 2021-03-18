Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан

Одной из обратившихся к мэру стала жительница дома на пятом Виноградном проезде, которая пожаловалась на антисанитарные условия в местах общего пользования, а также трудную жизненную ситуацию. По словам женщины, она имеет опыт в производстве рыбных продуктов и хотела бы как-то применить его на практике.

Андрей Лузгин предложил жительнице принять участие в проекте «Социальный контракт» и поручил специалистам Социального управления города связаться с горожанкой и проконсультировать ее.

Другие заявители задавали вопросы о ремонте дороги в микрорайоне «Заря», починке кровли дома по улице Измайлова, спиле деревьев.