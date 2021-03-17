Поучил жену табуретом:Житель Рузаевки отправится на 7,5 лет в колонию строгого режима

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Собранные следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Утром 6 декабря 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес своей супруге несколько ударов кулаком по лицу, от которых женщина упала на пол. После чего мужчина ударил ее табуретом, руками и ногами по различным частям тела и надавил ногой в область шеи и груди . От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.