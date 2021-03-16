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Экономика16 марта 2021 16:21

ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе искусственного интеллекта

Источник:kp.ru
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ВТБ начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением технологий искусственного интеллекта для действующих и потенциальных клиентов банка. Новая технология позволяет оформлять кредиты без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз, это ускоряет выдачу кредита в несколько раз.

Ожидается, что новый продукт упростит привлечение новых клиентов и позволит нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 млрд рублей в течение 3 лет.

«ВТБ обладает уникальной отраслевой экспертизой, мы постоянно анализируем рынок и создаем решения для развития и роста эффективности бизнеса. Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, это позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.