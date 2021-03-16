В Мордовии осудят медсестру, укравшую с работы психотропные препараты

40-летняя медсестра одного из учреждений республики предстанет перед судом. В мае прошлого года женщина во время своей смены украла из сейфа процедурного кабинета таблетки и раствор для инъекций, содержащие в составе психотропные вещества - фенобарбитал и диазепам. Содержимое ампул сотрудница учреждения набрала в шприцы, которые вынесла из здания в своей сумке. Сами ампулы обвиняемая убрала обратно в сейф для учета.

26 мая женщина отправилась домой к ранее неизвестному ей жителю Саранска, чтобы провести ему процедуру детоксикации организма. За свою услугу женщина должна была получить две тысячи рублей. Однако до клиента медсестра так и не добралась – прямо возле его дома ее задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. При обыске в машине женщины были найдены украденные препараты.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемая не отрицала. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу.