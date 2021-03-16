Прокуратура Пензенской области блокирует интернет-ресурсы с запрещенной информацией

Фото: Роман Игнатьев

За 2020 год – начало 2021-го по инициативе прокуроров в судебном и внесудебном порядке заблокировано более 900 интернет-ресурсов, на которых размещалась запрещенная информация.

Основная масса требований прокуроров была направлена на прекращение распространения сведений о способах приобретения запрещенной литературы, изготовления взрывчатых веществ, продаже сертификатов о владении русским языком, распространения изображений нацисткой символики, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.