Шесть пензенских проектов могут войти в список «Живого наследия»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Проект «Живое наследие» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов с 2018 года. Его цель – создание платформы для сохранения локальных достопримечательностей нашей страны. В рамках проекта проходит отбор культурных брендов России: уже собран топ-500, сейчас формируется топ-1000.

Вчера руководитель проекта, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России Андрей Максимов сообщил о том, что Пензенская область подала 32 заявки на включение в этот топ. Шесть их них были отобраны. Проголосовать за них можно здесь.

- Локальные достопримечательности пользуются все большим спросом. И этот спрос отражается при реализации локального бренда в самых разных плоскостях – от экономики до патриотизма, - отметил Андрей Максимов.