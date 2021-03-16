Семинар Союза российских городов в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы

Организаторами мероприятия выступили Союз российских городов, Ассоциация городов Поволжья и администрация города Пензы.

В работе приняли участие представители органов власти Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми, Самары, Саранска, Саратова, Ульяновска и других городов.

Представители муниципалитетов обсудили взаимодействие и разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, их совместную работу в интересах жителей.

«Все мы понимаем, что от муниципальных образований, сельских поселений зависит очень многое в развитии регионов и страны в целом, – подчеркнул важность проводимой работы губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для участия в мероприятии прибыл исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

«Пенза активно работает в составе АГП и Союза российских городов, её опыт неоднократно использовался другими муниципальными образованиями округа», – констатировал руководитель организации. Он отметил наработки в сфере строительства детских садов, расселения ветхих аварийных домов.

Пензенский опыт совместной работы органов власти разных уровней представил глава администрации города Андрей Лузгин: «Все мы понимаем, что успех любого мероприятия на территории зависит от того, насколько эффективно мы взаимодействуем с вышестоящим уровнем власти».

В ходе совещания главы городов и эксперты обсудили имеющиеся практики кооперации разных уровней власти в отрасли градостроительства, ЖКХ, цифровизации муниципального управления, безопасности, туризма и социальной сфере.

Подобный семинар уже прошёл в Хабаровске, марафон обсуждений финиширует 18 марта в Москве. Мероприятие охватит все федеральные округа России.