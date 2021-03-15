В День космонавтики в Пензе пройдет мероприятие с участием школьников

Соответствующее распоряжение озвучил сегодня Иван Белозерцев. По словам губернатора, в этом году исполняется 60 лет первому полету человека в космос и десять лет полету пензенского космонавта Александра Самокутяева.

- Нам важно помнить нашу историю, - отметил глава региона. – Поэтому поручаю провести 12 апреля большое мероприятие с участием школьников.

Также Иван Белозерцев отметил, что к юбилею нужно привести в порядок улицы, носящие имена советских космонавтов, и при необходимости, заменить на них таблички с адресами.

- Нужно, чтобы граждане понимали, что это за улицы, - отметил губернатор.