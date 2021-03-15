Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пенза
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пенза
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 13:53

В День космонавтики в Пензе пройдет мероприятие с участием школьников

Также к 60-летию первого полета человека в космос в городе приведут в порядок улицы, названные в честь космонавтов
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Соответствующее распоряжение озвучил сегодня Иван Белозерцев. По словам губернатора, в этом году исполняется 60 лет первому полету человека в космос и десять лет полету пензенского космонавта Александра Самокутяева.

- Нам важно помнить нашу историю, - отметил глава региона. – Поэтому поручаю провести 12 апреля большое мероприятие с участием школьников.

Также Иван Белозерцев отметил, что к юбилею нужно привести в порядок улицы, носящие имена советских космонавтов, и при необходимости, заменить на них таблички с адресами.

- Нужно, чтобы граждане понимали, что это за улицы, - отметил губернатор.