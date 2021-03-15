Турнир памяти международного мастера

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

120 спортсменов из Пензенской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, Нижегородской, Тульской и Московской областей приняли участие в Пензе в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия, посвященных памяти Натальи Захматовой, мастера спорта международного класса, педагога дополнительного образования.

Состязания проходили 13 и 14 марта в физкультурно-оздоровительном центре «Чайка». На тожественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин.

Турнир проходил в двух возрастных группах: среди девушек и юношей моложе 18 лет и среди женщин и мужчин старше 18 лет. Спортсмены выполняли упражнения из пневматического пистолета и из пневматической винтовки.

СПРАВКА «КП»:

Наталья Олеговна Захматова (Нестеренко), работу тренера по пулевой стрельбе совмещала с выступлениями на соревнованиях различного ранга. Была победителем и призером областных и международных соревнований в ГДР, Болгарии, Кубе. Наталья Олеговна - победитель чемпионата мира по юниорам в Чехии, победитель Универсиады 1988 года. В 1989 году ей было присвоено звание «Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе».