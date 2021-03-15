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Происшествия15 марта 2021 11:45

В Пензе дама пригласила кавалера

Ночью после совместного распития спиртных напитков мужчина ушел, а женщина обнаружила пропажу своего кошелька
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе с заявлением о преступлении обратилась женщина 1987 года рождения. Она пояснила, что в ночное время пригласила к себе в гости знакомого. Когда мужчина ушел, женщина обнаружила пропажу своего кошелька, в котором находилась её банковская карта и денежные средства в размере 2 900 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан гражданин 2000 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что при покупке алкоголя расплатился похищенной банковской картой на сумму 1 600 рублей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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