Банк ВТБ поздравляет победителей чемпионата России по спортивной гимнастике

14 марта в пензенском дворце спорта «Буртасы» завершился чемпионат России по спортивной гимнастике 2021 среди мужчин и женщин. В соревнованиях, которые проходили без допуска зрителей на трибуны, но с прямой трансляцией, приняли участие более 250 спортсменов из разных регионов страны.

Абсолютными чемпионами России в этом году стали Александр Карцев и Виктория Листунова. Победу в отдельных видах многоборья одержали: Артур Далалоян, Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Владислава Уразова, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов.

Банк ВТБ выступает генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года. За эти годы спортсмены одержали множество побед на ключевых соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Для многих гимнастов чемпионат России стал не только первым стартом после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, но также и отборным этапом перед предстоящим Чемпионатом Европы, который пройдет в Швейцарии с 21 по 25 апреля.

«В рамках программы “Спортивная Страна” банк ВТБ уже более 15 лет поддерживает Федерацию спортивной гимнастики России. На счету наших спортсменов внушительное количество побед и множество медалей, в числе которых золото первенства планеты в командном многоборье чемпионата мира в Штутгарте в 2019 году и золото на Олимпиаде в Рио в 2016 году. Мы поздравляем победителей чемпионата России и с нетерпением ждем выступлений наших гимнастов на летних Олимпийских играх в Токио», — отметил старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.