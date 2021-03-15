Юные любители народной песни со всех уголков России

Пресс-служба администрации Пензы

Творческое состязание приобрело уже статус Всероссийского и прошло в очно-заочном формате. Автор идеи и организатор - Детская школа искусств «Лира».

С приветственным словом и пожеланиями добра и успехов к участникам в малом зале Центра культуры и досуга г. Пензы обратились директор ДШИ «Лира» Анна Нестерова, председатель жюри, доцент кафедры «сольное и хоровое народное пение» Самарского государственного института культуры Татьяна Мачкасова.

Авторитетное жюри отметило достойный уровень подготовки участников конкурса, а их было более двухсот. Звание лауреатов среди 18 коллективов присуждено 13 ансамблям. Диплом Гран при был вручен дуэту пензенской ДМШ №4 в составе:Д. Баландина и Д. Агапова, 34 солиста получили дипломы лауреатов.

Завершился фестиваль творческой лабораторией - своими секретами мастерства с преподавателями поделились члены жюри.