Один из самых любимых народных праздников

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Масленица - символ уходящей морозной в этом году зимы, олицетворение пробуждения природы и надежд на лучшее.

«Для православных воскресный день на масленичной неделе имеет глубокий духовный смысл - мы просим прощения у родных, готовимся к Великому посту, - сказал Валерий Лидин. - А сегодня желаю всем пензенцам весело и с удовольствием провести время с близкими, принять участие в праздничных забавах, полакомиться блинами, выпечкой и шашлыками. Здоровья вам, дорогие земляки, и всего самого доброго».