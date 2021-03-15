Девушка с большой дороги

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В июне 2017 года к ней обратился знакомый, попросив продать долю в праве общей собственности на жилой дом в Пензе. Получив от нового собсвенника 370 тысяч рублей, девушка передала знакомому лишь 70 тысяч. Впоследствии за 150 тысяч она приобрела для него жилье в Колышлейском районе, оформив дом на свое имя. Оставшиеся 150 тысяч рублей злоумышленница попросила в долг.

Не желая отдавать долг, она обратилась к приятелю мужа и предложила ему избить кредитора за вознаграждение – 70 тысяч рублей. Получив согласие, 22 мая 2019 года девушка вместе с соучастником преступления, введя в заблуждение потерпевшего, предложила ему проехать вместе с ними в село Колтовское Колышлейского района. Ничего не подозревавший молодой человек согласился. В безлюдном месте, около заброшенного дома приятель злоумышленницы повалил парня на землю и начал его избивать, нанося удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему тяжкие телесные повреждения. После избиения соучастники преступления бросили молодого человека в яму погреба. В последующем потерпевший очнулся, самостоятельно выбрался из ямы. В лечебном учреждении мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме.

Ранее девушка была судима за угрозу убийством и кражу. Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летней жительнице Колышлейского района. За мошенничество в крупном размере, а также подстрекательство и пособничество в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека ей назначено наказание, (с учетом неотбытой части наказания по приговору от 2018 года за кражу), в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Соучастнику преступления назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.