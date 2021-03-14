Вороватый программист или артистичный вор

Обладая познаниями в области программирования, житель Саратова, разработал технические устройства передачи видео на расстояние, с целью последующего их размещения внутри банкоматов для фиксации кодов от сейфовой части, которые набирают инкассаторы во время инкассации денежных средств. Для легкового автомобиля, на котором планировал передвигаться во время совершения преступления, мужчина самостоятельно изготовил накладки на государственные номера.

В марте 2020 г. злоумышленник прибыл в г. Пензу. Для конспирации и маскировки своей внешности злоумышленник одел приобретенные ранее силиконовую маску пожилого человека, одежду, похожую на форму сотрудника службы инкассации, кобуру для пистолета, и разместил разработанные им технические устройства внутри двух терминалов банка, расположенных в помещениях двух крупных торговых центров Пензы.

Через несколько дней, получив коды от сейфовой части банкоматов, мужчина вновь прибыл в Пензу. С помощью полученных кодов доступа извлек из сейфов банкоматов кассеты с денежными средствами в российской и иностранной валюте на сумму почти 23 млн рублей и скрылся. Спектакль с переодеванием закончился через 3 дня, когда саратовца задержали сотрудники полиции. Похищенные денежные средства в размере более 20,5 млн рублей он добровольно выдал.

Следствие установило, что с 2009 по 2015 годы мужчина работал в должности сервисного инженера в организации г. Саратова. В его обязанности входило обслуживание банковского оборудования. Для осуществления трудовых функций он получил ключ от банкоматов, который остался у него после увольнения.

Приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 08.09.2020 за кражу в особо крупном размере 40-летний житель Саратовской области приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Автомобиль, с использованием которого было совершено преступление, признан орудием преступления, конфискован и обращен в доход государства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание осужденным вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, рассмотрев поданную апелляцию, в соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда первой инстанции законным, назначенное осужденному наказание – справедливым. Приговор суда вступил в законную силу.