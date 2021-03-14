В селе Ельники обустроили площадки для раздельного сбора отходов

В Мордовии продолжают развивать систему обращения с твердыми отходами. На данный момент регион нуждается в создании более 5000 площадок в населенных пунктах и установке 9 531 контейнера и 221 бункера для накопления ТКО.

В прошлом году в селе Ельники были обустроены 17 площадок. Шесть их них приспособлены для раздельного сбора мусора.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (является частью нацпроекта «Экология») помогает значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.