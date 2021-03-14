Административный штраф собственноручно поменял на уголовное дело

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 5 марта 2021 года участковый отдела МВД России по Башмаковскому району составил протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) в отношении мужчины 1988 года рождения.

Вечером следующего дня мужчина вновь пришел к полицейскому по месту работы и попытался передать ему взятку в размере 13 тысяч рублей за уничтожение протокола, положив денежные средства под бумаги на рабочем столе. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело в связи с покушением на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.