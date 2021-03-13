В Кузнецкой детской больнице создали более комфортные условия для реабилитации юных пациентов

Как сообщила главный врач больницы Галина Дерябина, раньше у них было развернуть пять коек. Теперь их число увеличилось до десяти. Были закуплены специальные кровати, организованы кабинеты массажа и лечебной физкультуры, установлены тренажеры. Все это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и помощи спонсоров.

В апреле в учреждении начнет работу кабинет иглорефлексотерапии, а совсем скоро в физиотерапевтический кабинет установят аппарат «Полярис» для микрополяризационной терапии.

- Мы реализуем весь комплекс услуг по медицинской реабилитации, - отмечает главный врач.