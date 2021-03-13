В Пензе откроется выставка «Династия художников Ольшанских»

В понедельник в 12:30 в выставочном зале ПХУ им. К.А. Савицкого откроется выставка династии тамбовских художников Ольшанских. В экспозицию вошла 51 работа Заслуженного художника РФ Бориса Ольшанского, его супруги Татьяны и сына Михаила. Темы работ мастеров – мифология, история, пейзажи.

Выставка организована в рамках договоренностей с тамбовским отделением Союза художников России. Взамен ПХУ представит в Тамбове станковую и декоративную живопись и графику своих преподавателей. Дата открытия пока согласовывается.