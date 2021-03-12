Валерий Лидин принял участие в работе коллегии системы здравоохранения Пензенской области

Открывая заседание, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в 2020 году основной задачей регионального здравоохранения было обеспечение нормальной работы медучреждений в условиях пандемии. И, по словам губернатора, с этой задачей справились. Сегодня пациенты с коронавирусом проходят лечение в 25-ти медицинских организациях и восьми филиалах районных и межрайонных больниц Пензенской области.

Как отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин, у здравоохранения большая и славная история, которая неразрывно связана с высоким уровнем подготовки и квалификации врачей.

- И сегодня в системе здравоохранения Пензенской области трудятся высококлассные специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Свой профессионализм и лучшие человеческие качества вы проявили в период борьбы с коронавирусом. Низкий поклон за ваш подвиг, который достоин глубокого уважения и признания, - сказал Валерий Лидин. - Каждый день вы оберегаете самое дорогое, что есть у каждого человека, – это здоровье. Тысячи пензенцев благодарны вам за то, что вы заботитесь об их жизни, возвращая работоспособность и веру в будущее».

Представители исполнительной и законодательной власти наградили наиболее отличившиеся коллективы и медицинских работников Почетными грамотами и благодарностями за самоотверженный труд .