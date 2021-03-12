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Общество12 марта 2021 15:47

Депутат Владимир Вдонин провел прием граждан в Нижнеломовском районе

Все обращения были взяты на контроль
Анна ЧЕРНАЯ
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Депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин провел прием граждан в Нижнеломовском районе.

Жители районного центра пожаловались депутату на отсутствие датчиков загазованности в домах индивидуальной застройки.

Представители местной школы попросили помочь им приобрести камеру наблюдения для учреждения.

Директор школы села Голицыно Наталья Двужилова поблагодарила народного избранника за помощь учреждению.

Сотрудники районной администрации выступили с инициативой увеличения количества стендов на Стене памяти, поскольку родственники погибших в годы Великой отечественной войны фронтовиков продолжают приносить фотографии.

Все обращения взяты в работу.