Депутат Владимир Вдонин провел прием граждан в Нижнеломовском районе

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин провел прием граждан в Нижнеломовском районе.
Жители районного центра пожаловались депутату на отсутствие датчиков загазованности в домах индивидуальной застройки.
Представители местной школы попросили помочь им приобрести камеру наблюдения для учреждения.
Директор школы села Голицыно Наталья Двужилова поблагодарила народного избранника за помощь учреждению.
Сотрудники районной администрации выступили с инициативой увеличения количества стендов на Стене памяти, поскольку родственники погибших в годы Великой отечественной войны фронтовиков продолжают приносить фотографии.
Все обращения взяты в работу.