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Звезды11 марта 2021 21:29

Пензенский драмтеатр отправится на «Большие гастроли»

А в наш город приедет Саратовский академический театр оперы и балета
Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
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В 2021 году в нашей стране будет реализована программа «Большие гастроли». 267 театров из 85 регионов покажут свои спектакли по всей России. Жители страны смогут увидеть более 2000 спектаклей. Все поездки финансируются Министерством культуры РФ.

Пензенский областной драматический театр обменяется гастролями с Саратовским академическим театром оперы и балета. Наши артисты покажут зрителям из соседнего региона несколько своих спектаклей, а саратовцы привезут в Пензу несколько балетов.

Гастроли запланированы на сентябрь.

Культура