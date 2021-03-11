Каждый пятый потребитель «ТНС энерго Пенза» в 2020 году воспользовался услугами Единого контактного центра

Фото предоставлено пресс-службой компании

В 2020 году для решения различных вопросов, касающихся энергоснабжения, услугами Единого контактного центра«ТНС энерго Пенза» воспользовались более 130 000 человек – каждый пятый потребитель компании. Количество клиентов, воспользовавшихся услугами центра по сравнению с 2019 годом выросло на 19%. При этом 45%звонивших необходимую информацию получили при помощи автоматических сервисов.

В рамках постоянного мониторинга качества работы клиентских сервисов «ТНС энерго Пенза» был проведен анализ данных об обращениях и вопросах клиентов, поступающих на телефон Единого контактного центра (8412) 98-78-48.

Наиболее частым поводом обращений стали вопросы по расчетам в квитанции– 27 % от общего числа, вопросы по приборам учета составили 8,4%, а наличием задолженности по лицевому счету интересовались 6,7 % абонентов. Более 19% позвонивших потребителей воспользовались телефоном Единого контактного центра для передачи показаний приборов учета. Причем большинство клиентов предпочитают отправлять данные без разговора с оператором, используя функцию голосового распознавания либо набор на клавиатуре телефона.

В автоматическом режиме также доступна проверка баланса лицевого счета, информация о способах оплаты, адресах Центров обслуживания клиентов, телефонах аварийной службы и состоянии своего прибора учета электроэнергии.Сервис работает круглосуточно и без выходных.

Анализ оценок качества обслуживания, выставляемых клиентами, показал, что процент удовлетворенности предоставленными консультациями в 2020 году составил 97%.

Специалисты Единого контактного центра «ТНС энерго Пенза» всегда готовы помочь клиентам компании по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.