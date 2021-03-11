Экологическая акция «Это вам не мусор» состоится в Пензе на следующей неделе

Как отметила участница акции Надежда Кузнецова, подобные мероприятия помогают населению понять, что сортировка отходов – не такое уж и сложное дело:

- И как показывают опросы, многие готовы к этому, но их отталкивает отсутствие контейнеров для раздельного сбора рядом с их домом.

- Наша цель – рассказать, какие виды отходов можно и нужно сдавать на переработку, а не выбрасывать бездумно их в мусорное ведро, - отмечает участница акции, экоактивистка Оксана Петулько.

В ходе акции граждане смогут сдать на переработку стекло, макулатуру, алюминий, жесть и пластик маркировки 1, 2, 4, 5, 6. Главное условие – чистота и максимальное сокращение объема (например, пластиковую бутылку можно сжать, выпустив из нее воздух). Помимо этого, жители города смогут принести свои вещи, которые они больше не носят – в рамках проекта «Добрый шкаф» их позже раздадут нуждающимся.

Акция будет проходить с 10 до 13 часов. Подробнее – в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Мобильные площадки проекта «Это вам не мусор» планируется организовывать на постоянной основе во всех районах города.