В Пензе появится Аллея правителей

Аллея будет открыта в сквере рядом с епархией. Территорию украсят 43 бюста правителей нашей страны - от князя Рюрика до Бориса Ельцина. Скульптуры были выполнены Зурабом Церетели по заказу Российского военно-исторического общества в 2017 году. В прошлом году правительство Пензенской области договорилось об их переносе в наш регион.

Как отметил Олег Ягов, планируется также использование современных технологий: посетители аллеи смогут не только осмотреть бюсты, но и узнать информацию обо всех правителях, воплощенных в них: для этого нужно будет лишь навести на скульптуры смартфон.