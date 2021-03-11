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Общество11 марта 2021 10:48

В Пензе появится Аллея правителей

Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Олег Ягов
Анна ЧЕРНАЯ
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Аллея будет открыта в сквере рядом с епархией. Территорию украсят 43 бюста правителей нашей страны - от князя Рюрика до Бориса Ельцина. Скульптуры были выполнены Зурабом Церетели по заказу Российского военно-исторического общества в 2017 году. В прошлом году правительство Пензенской области договорилось об их переносе в наш регион.

Как отметил Олег Ягов, планируется также использование современных технологий: посетители аллеи смогут не только осмотреть бюсты, но и узнать информацию обо всех правителях, воплощенных в них: для этого нужно будет лишь навести на скульптуры смартфон.