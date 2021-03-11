В Сурске возродят производство кирпича

Как сообщил инвестор, первоначально он и его деловой партнер планировали лишь приобрести оборудование с закрытого завода, однако, вникнув в ситуацию, они пришли к выводу, что целесообразнее будет возродить производство, а не запускать его заново в другом месте.

- Мы - патриоты своей страны. Нам важно, чтобы у жителей малых городов была работа, - пояснил Тамирлан Межидов.

Открытие завода позволит создать до 100 новых рабочих мест. Запустить производство планируется в этом году.

Высокого качества кирпича на предприятии планируется достигать за счет особых технологий обжига глины. При изготовлении продукции не будут использоваться красители красок: разных оттенков планируют добиваться с помощью прокаливания.

Иван Белозерцев заявил о готовности поддержать производство. Стороны договорились о взаимодействии в рабочем порядке.