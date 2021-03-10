Иван Белозерцев посетил новый сосудистый центр

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Осмотрев накануне центр, глава региона отметил, что здесь созданы все условия для оказания помощи пациентам кардиологического профиля. Современное оборудование позволяет сразу выявить проблему и ликвидировать ее.

С 24 февраля в центре начали проводить оперативные вмешательства. За это время медики сделали 40 кардиографий и 15 стентирований.

- Центра поможет увеличить количество кардиологических операций, сделанных на территории Пензенской области, - уверен губернатор.

Напомним вам, что открытие центра стало возможным благодаря поддержке Президента Российской Федерации.