Житель Мордовии, посягавший на половую неприкосновенность пятилетней девочки, осужден на 13 лет

В Мордовии вынесли приговор 47-лентнему местному жителю. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении пятилетней девочки.

По данным суда и следствия, днем 26 октября мужчина находился в своей квартире. С ним же в жилище была пятилетняя внучка его жены. Мама и бабушка ребенка в этот момент отсутствовали. Мужчина совершил в отношении девочки преступление, посягающее на половую неприкосновенность.

По данным пресс-службы регионального СУ СК, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.