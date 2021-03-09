Иван Белозерцев поручил решить проблему дорожных заторов на выезде из Бессоновки

Губернатор напомнил, что правительство РФ выделило области еще два миллиарда рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти средства будут направлены на дальнейшую реконструкцию улицы 40 лет Октября.

Помимо этого, в ближайшие годы в Пензенской области будут реализованы еще два крупных проекта: планируется построить магистраль, которая свяжет проспект Победы и Зарю, и объездную дорогу рядом с Бессоновкой. Иван Белозерцев также поручил решить проблему заторов, периодически возникающий на выезде из Бессоновки.