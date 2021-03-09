В Пензенской области антиковидную плазму перелили уже 2 082 пациентам

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напоминаем вам, что переливание плазмы с антителами от уже переболевших коронавирусом пациентов тем, кто еще не выздоровел, благотворно сказывается на процессе лечения.

- Поскольку мы не может отправлять плазму на карантин, нам приходится ее подвергать процедуре вирусинактивации, - отмечает главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

На данный момент в регионе удалось заготовить уже 2 726 доз антиковидной плазмы. Она была перелита 2 082 пациентам.