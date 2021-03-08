Полицейские обнаружили и изъяли у жителя Сердобска марихуану

В ходе обыска дома у жителя Сердобска 1968 года рождения постройках был найден и изъят бумажный сверток с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза подтвердила: вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой 40,26 грамма.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса он признался, что данное растение нарвал около своего дома для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция Пензенской области обращается к гражданам: если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба, сообщить об этом по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10.

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