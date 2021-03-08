Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Международным женским днем

Милые женщины!

Примите самые сердечные поздравления с прекрасным праздником - Международным женским днем!

Трудно переоценить роль, которую играют женщины в нашей жизни. Вы окружаете нас теплом и нежностью, во всем помогаете и поддерживаете нас, приносите в этот мир светлую энергию созидания и гармонии. Именно в женщине наиболее полно раскрывается истинная душа России.

Вы удивительно умеете совмещать работу с домашними хлопотами, оставаясь всегда красивыми, яркими, очаровательными, являясь центром притяжения и единения своих родных и близких.

Особое чувство признательности мы испытываем к нашим дорогим мамам, благодарим их за заботу, понимание и искреннюю любовь, на протяжении всей жизни помним ваши бесценные советы и уроки.

Низкий поклон, милые женщины! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира, исполнения всех самых заветных желаний, праздничного весеннего настроения! Любите и будьте любимы всегда!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев