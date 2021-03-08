Поздравление врио главы Республики Мордовия Артема Здунова с Международным женским днем

Дорогие женщины!

От себя лично и от имени всех мужчин Мордовии примите самые теплые и добрые поздравления с первым весенним праздником — Международным женским днем 8 марта!

Мы вновь и вновь говорим главные слова нашим мамам, супругам, бабушкам, сестрам, подругам и коллегам по работе. И не только говорим, а подтверждаем наши чувства настоящими мужскими поступками и делами.

Уверен, что не может быть мира и развития в нашем обществе, если не будет благополучия в наших семьях. Ведь семья – это целый мир со своей историей, укладом, традициями и устоями. Именно здесь хранится огонь домашнего очага, создается уют для всех родных и близких людей. И во многом это непростая работа лежит на ваших хрупких плечах. Огромное вам за это спасибо!

От всей души желаю всем женщинам, чтобы дыхание этого праздника вы ощущали каждый день! Чтобы мы, ваши мужчины, окружали вас только вниманием и заботой! Счастья, здоровья, радости и успехов во всех делах и начинаниях!

Врио главы Республики Мордовия А.А. Здунов