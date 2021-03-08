Коллекторов стук незаконный в дверь

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Проведенные проверки в данной сфере свидетельствуют о распространенном характере нарушений, допускаемых некредитными финансовыми организациями.

Прокурорами установлены факты несоответствия требованиям законодательства правил и условий предоставления микрозаймов, ненадлежащего информирования заемщиков некредитными финансовыми организациями об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита.

Прокурорами Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов Пензы выявлены факты включения в договоры микрозайма, заключенные с гражданами ООО «ММК «Айрис», ООО «МКК «АНТЭ ИНВЕСТ», ООО МКК «Центрофинанс Групп», ущемляющих права потребителей условий, неправомерно определяющих подсудность споров в отношениях с заемщиками.

Каменским межрайонным прокурором и прокурором Никольского района установлено, что в заключаемых ООО «МКК «НЕРТА ФИНАНС», ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги», ООО МК «Фристайл», ООО МКК «Центрофинанс Групп» с гражданами договорах займа содержались условия, ограничивающие права заемщиков на выбор способов исполнения денежных обязательств.

Руководителям микрокредитных компаний внесены представления, в отношении ответственных лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя). По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений.

Прокурорами обеспечено принятие исчерпывающего комплекса мер реагирования к лицам, осуществляющим нелегальное осуществление деятельности по выдаче потребительских займов.

По результатам рассмотрения возбужденных прокурорами городов и районов 9 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), предприниматели, осуществлявшие под видом комиссионной торговли неправомерное предоставление краткосрочных займов, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 160 тыс. руб.

По иску прокурора Железнодорожного районаПензы индивидуальному предпринимателю, неоднократно нарушавшему требования законодательства, судом запрещено ведение деятельности по выдаче займов под видом «комиссионной торговли» непродовольственными товарами.

При проведении проверок исполнения законодательства особое внимание прокуроров обращалось на соблюдение прав граждан при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности.

Прокурором Ленинского района Пензы внесено представление руководителю коллекторской организации, поскольку обществом не обеспечивалось хранение всех бумажных документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и электронном виде до истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения.

В компании с вольными толкователями российского законодательства вместе с коллекторами оказались неожиданно и другие организации.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области,прокурорами г. Кузнецка, г. Заречный внесены представления начальникам РОВД в связи с нарушением требований законодательства при передаче материалов проверок в УФССП России по Пензенской области для рассмотрения вопроса о наличии признаков составов административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проведенным прокуратурой области анализом отдельные недостатки в осуществлении контроля юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, а также нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан выявлены и в других организациях.

По результатам рассмотрения внесенных представлений в их работу внесены необходимые коррективы.