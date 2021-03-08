Пятнадцатилетняя Катя ушла от бабушки и не вернулась

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань СУ СК России по Рязанской области разыскивается без вести пропавшая Муравьева Екатерина Андреевна, 2005 года рождения, которая 8 января 2021 года вышла из квартиры бабушки по улице Вокзальной в Рязани, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особые приметы: крупная родинка на шее слева.

Была одета: короткий пуховик желтого цвета, брюки черного цвета, зимние ботинки черного цвета, толстовка с капюшоном бежевого цвета.

Лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении девочки, следственное управление СК России по Рязанской области просит сообщить по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 21-81-69, 8-910-906-11-41 или 02 (112).