Житель Саранска, избивший знакомого молотком, проведет восемь лет в колонии

В Мордовии осужден 32-летний житель Саранска. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть потерпевшего.

Следствие установило, что в ночь на 10 сентября прошлого года мужчина и его 32-летний знакомый из Лямбирского района распивали спиртное. Во время застолья вспыхнула ссора, в ходе которой осужденный схватился за столярный молоток и начал избивать им оппонента. От полученных травм пострадавший скончался.

Следующим вечером мужчина сбросил тело в пруд, расположенный на улице Розы Люксембург. Вскоре родственники погибшего обратились в полицию с заявлением об исчезновении. 28 октября тело было найдено.

По информации СУ СК по РМ, судом мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.