В администрации Железнодорожного района поздравили многодетных матерей и активных женщин

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В нем приняли участие глава администрации района Юрий Щеглов и депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков. Они отметили работу председателей уличных и домовых комитетов, активных жителей района, а также наградили медалью «Материнская доблесть» многодетных матерей - Ольгу Петяеву и Галину Санину.

Творческим подарком для гостей стали выступления пензенских солистов и коллективов, директора Детской школы искусств «Лира» Анны Нестеровой, педагогов и воспитанниц Центра развития творчества детей и юношества.