В Мордовии состоялся конкурс «Леди в погонах»

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Конкурс проходил в несколько этапов. Во время первого в официальной группе МВД по РМ в социальной сети «Вконтакте» было организовано онлайн-голосование. Победившие в нем пять конкурсанток представили жюри свою видеовизитку, а также продемонстрировали свои таланты на кулинарном поприще и сдали нормативы по неполной разборке и сборке пистолета Макарова.

По итогам титул «Леди в погонах» завоевала эксперт экспертно-криминалистического центра МВД капитан полиции Светлана Тимеева.

Первой вице-леди стала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» лейтенант полиции Алена Агеева. Титула «Вице-леди в погонах-2021» удостоилась полицейский взвода (комендантского) по охране объектов органов внутренних дел МВД сержант полиции Алёна Юдина. Титул «Леди Грация» получила инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД лейтенант полиции Сабина Бикбулатова, титул «Леди Вдохновение» - специалист отдела по работе с личным составом УМВД России по го Саранск лейтенант внутренней службы Юлия Учайкина.

Награды девушкам вручили заместитель Министра внутренних дел по Республике Мордовия полковник внутренней службы Владислав Смирнов и члены Общественного совета при МВД Алексей Ширманов и Сергей Киушкин.