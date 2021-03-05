ВТБ: жители Поволжья на 10% увеличили траты на подарки к 8 марта

В преддверии 8 марта объем трат в магазинах Приволжского федерального округа, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 115 млн рублей – это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего – на 63% – увеличились расходы на женские аксессуары, наименее заметно – на изделия из кожи. Средний чек одного подарка год к году снизился на 17%.

Самой затратной категорией подарков к празднику стала косметика и парфюмерия – расходы на нее за предпраздничные дни составили около 55 млн рублей, это в 1,5 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Число транзакций в магазинах Поволжья косметики и парфюмерии также выросло более чем в полтора раза, при этом средний чек снизился на 11%, почти до 900 рублей.

Наиболее заметно в преддверии праздника увеличился оборот магазинов с аксессуарами для женщин – рост на 63%, до 18,3 млн рублей. Средняя стоимость подарка составила порядка 2 тысяч рублей, снизившись на 20% год к году.

На третьем месте по общему объему затрат оказались SPA-салоны – на сертификаты и процедуры там у жителей ПФО ушло свыше 18 млн рублей, на 38% больше, чем в преддверии 8 марта 2020 года. Средний чек вырос на 12%, до 4 тысяч рублей.

Продажи в цветочных магазинах выросли на 27%, до 7,4 млн рублей. А вот в магазинах изделий из кожи оборот увеличился лишь на 2%, превысив 2,5 млн рублей.

«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов – сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны», – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

В целом россияне увеличили траты на подарки для дам на 39% по сравнению с прошлым годом – до 1,2 млрд рублей. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%. Чаще всего в качестве подарка россияне выбирали косметику и парфюмерию – расходы на них за предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее. Второе место заняли сертификаты и процедуры в SPA-салонах (284 млн рублей), третью позицию – ювелирные украшения (свыше 200 млн рублей). Выручка магазинов с аксессуарами для женщин увеличилась перед праздником год к году в 2,2 раза, а обороты магазинов с изделиями из кожи выросли всего на 7%.