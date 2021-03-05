Пензенский губернатор предложил открытие в Китае централизованных складов «Сделано в России»

Сейчас уже ведутся переговоры с Народным Правительством провинции Хэйлунцзян об организации поставок китайской и российской продукции по прямым маршрутам Пенза-Харбин и Харбин-Пенза. Как отметил губернатор, правительство Пензенской области может выступить с инициативой открытия складов бренда «Сделано в России» на территории Харбинской Бондовой Зоны.

Иван Белозерцев также распорядился возобновить поддержку участия пензенских компаний в зарубежных бизнес-миссиях и выставках. В первую очередь, это касается тех стран, куда уже разрешен въезд, а также государств СНГ. Помимо этого, глава региона поручил оказывать содействие региональным производителям в освоении новых рынков.