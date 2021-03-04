Пензенцев приглашают к участию в конкурсе патриотических песен

Московский музей Победы при поддержке Фонда президентских грантов проводит Всероссийский конкурс-фестиваль «Журавли Победы».

Любой желающий может записать свое исполнение песни, в которой звучит тема подвига и долга перед страной, и прислать ее на суд жюри. На сегодня на конкурс уже поступили более ста произведений из 50 регионов страны, а среди участников есть как заслуженные артисты и работники культуры России.

Победители фестиваля смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Стоит помнить, что возраст конкурсантов в этой номинации не ограничен, самому молодому автору - 13 лет.