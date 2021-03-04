Иван Белозерцев огласил шестое инвестиционное Послание

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Церемония оглашения началась сегодня в полдень в ЦКР «Губернский». По словам губернатора Ивана Белозерцева, непростой прошлый год заставил искать новые решения. Глава региона поблагодарил представителей бизнес-сообщества за то, что они поддерживали медицинские учреждения региона.

- Многие областные предприятия мобилизовали производство на выпуск новой продукции: дезинфекционных тоннелей, кислородных станций, средств индивидуальной защиты, - отметил Иван Белозерцев. – Вы не только сохранили рабочие места, но и спасли жизни многих людей. И это главное.