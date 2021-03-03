Команда Сердобского района победила в первенстве Пензенской области по хоккею

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
В нем приняли участие команды Городищенского, Наровчатского, Никольского и Сердобского районов. За первое место боролись хоккеисты Сердобского и Городищенского района. Спортсмены из Сердобска победили со счетом 5:2.
В борьбе за третье место сразились команды Наровчатского и Никольского районов. Наровчатские хоккеисты обыграли соперников со счетом 6:1.
По результатам турнира места распределились следующим образом:
1 место - команда Сердобского района;
2 место - команда Городищенского района;
3 место - команда Наровчатского района.